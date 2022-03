Die Gemeinde kommt ihrer Aufgabe nach und wird die gefällten Robinien im geschützten Biotop entlang des Hohlweges ersetzen, sagte Bürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger). Naturverbände und Bürger haben sich in der Vergangenheit gegen die Fällungen von rund 130 Robinien massiv beschwert. Allerdings wird Hör zufolge erst im Spätjahr gepflanzt. Grund ist der Artenschutz. Bis Mai hielten potenziell vorhandene Reptilien an dem Ort Winterruhe, danach würden Heckenbrutvögel durch die Pflanzung gestört werden. Für das die Pflanzkonzept wird mit dem Artenschutzgutachter des neuen Baugebietes „Südhang“ zusammengearbeitet. Als Ersatz für die ökologisch weniger wertvollen Robinien werden eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Pfaffenhütchen, Hasel, Faulbaum und Hartriegel vorgeschlagen. Das Pflanzkonzept wird derzeit erstellt. Hör ergänzte, dass im aktuellen Haushaltsplan 2022 und im kommenden Jahr jeweils 100.000 Euro für Baumpflanzungen vorgesehen sind, so dass das „1000 Bäume für Rülzheim“ Programm umgesetzt werden könne. Einige Pflanzstandorte stehen bereits fest, weitere werden noch gesucht.