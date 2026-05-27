Die Biotonnenleerung im Landkreis Germersheim ist weiter verspätet. Die für die Leerung zuständige Firma Prezero ist wegen Personalausfällen in dieser Woche einen Tag im Verzug, heißt es in einer Mitteilung. Betroffene Bürger werden gebeten, bereitgestellte Biotonnen stehen zu lassen. Sollten in den Orten Freisbach, Lustadt, Schwegenheim, Westheim, Weingarten, Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim und Zeiskam am Samstag, 30. Mai, keine Biotonnen geleert worden sein, bittet die Kreisverwaltung Germersheim, die Tonnen über das Wochenende auf das Grundstück zurückzustellen. Am Montag, 1. Juni, sollen die Biotonnen dann ab 6 Uhr erneut zur Leerung bereitgestellt werden. Die Abfallwirtschaft bittet um Verständnis.