In Freisbach, Lustadt, Schwegenheim, Westheim, Weingarten, Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim und Zeiskam sind am Freitag die Biotonnen nicht geleert worden. Wie die dafür zuständige Firma PreZero mitteilt, sind Personalausfälle der Grund. Die Tonnen würden in den genannten Orten stattdessen am 26. Mai geleert, so PreZero weiter. Betroffene Bürger werden gebeten, die Biotonnen über das Pfingstwochenende wieder auf das Grundstück zurückzustellen und diese am Dienstag, 26. Mai, ab 6 Uhr erneut zur Leerung bereitzustellen.