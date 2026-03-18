Von April bis Ende November werden die Biotonnen im Landkreis Germersheim wieder wöchentlich geleert. Das teilt die Kreisverwaltung mit Verweis auf die „gartenaktive Zeit“ mit. Die jeweiligen Abfuhrtermine seien im Abfallkalender vermerkt. Laut Kreisverwaltung bietet der Terminservice „Denkdran“ der Abfallwirtschaft die Möglichkeit, sich seine persönlichen Abfuhrtermine inklusive möglicher Verlegungen per Mail zuschicken zu lassen. Die Termine können auch als ICS-Export (iCal) in elektronische Kalender integriert werden. Beide Service-Angebote sind auf der Homepage der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft, Unterpunkt Abfalltermine, abrufbar.