„Es ist wichtig, in den Dialog zu kommen und Herausforderungen gemeinsam anzugehen.“ Diesen Wunsch äußerte Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter im Landkreis Germersheim, beim ersten digitalen Zusammentreffen mit Mitgliedern des neu gegründeten Kita-Kreiselternausschusses (KEA). Tine Reisert, eine der vier Sprecherinnen des KEA, informierte über Projekte des Gremiums. Besonders wichtig sei der Austausch mit den Eltern und Erzieherinnen und die Vernetzung der Elternausschüsse auf Kreisebene.

In der Arbeitsgruppe Bildung des KEA sollen unter anderem die Themen Elternaufklärung, Bildung und gesunde Ernährung in Kindertagesstätten in Angriff genommen werden. Die KEA-Vertreter befürchten, dass durch zusätzliche Anforderungen an die Erzieherinnen wie Pflege und Versorgung der jüngeren Kinder und Schichtbetrieb die die eigentlichen Bildungs- und Erziehungsempfehlungen vernachlässigt werden könnten.

Seit Gründung im März 2021 verfolgt der Kreiselternausschuss (KEA) Germersheim das Ziel, ein aktives Netzwerk aufzubauen für einen schnellen Informationsfluss zwischen Eltern, Tageseinrichtungen und Trägern einerseits und dem Landeselternausschuss andererseits. Bei Fragen, Problemen oder Anregungen können sich Eltern per E-Mail an den KEA wenden: kea-ger@gmx.de