Seine Heimatgemeinde hat Karl-Heinz Deutsch anlässlich seines 80. Geburtstages die Ehrenbürgerwürde verliehen. Die große Geburtstagsfeier im März musste der Bildhauer und emeritierte Professor wegen der Corona-Pandemie absagen. Die Übergabe der Ehrenbürgerurkunde holte Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann am Montag im Rathaus nach.

In ihrer Laudatio erklärte sie, dass die seltene Würdigung – Deutsch ist der zwölfte Ehrenbürger im Ort – das Kuratorium für Kunst und Denkmalpflege und der Förderverein Ziegeleimuseum in einem gemeinsamen Antrag angestoßen hatten. Der Ortsgemeinderat stimmte diesem Vorschlag in seiner Sitzung im März zu. Damit wird das Lebenswerk eines Mannes gewürdigt, der sich, so Baumann, „auf ganz herausragende Weise um Kunst und Kultur verdient gemacht hat. Genauso wie um die Gemeinde Jockgrim, die durch sein Wirken überregional bekannt gemacht wurde“.

Ehrenamtlich hatte sich Deutsch beim Umbau des ehemaligen Zehnthauses im historischen Hinterstädtel zu einem Haus der Kunst engagiert und maßgeblich am Aufbau des Ziegeleimuseums mitgeholfen. Die zehn Sandstein-Skulpturen rund um den Bürgerpark würde es ohne Karl-Heinz Deutsch und das von ihm initiierte Bildhauer-Symposium im Jahr 1989 nicht geben. Die Kunst des Pfälzers ist an vielen Stellen in Jockgrim, und weit darüber hinaus präsent. Mit der Auszeichnung werde das langjährige ehrenamtliche Engagement und die bleibenden Verdienste für Kunst und Kultur und die Gemeinde Jockgrim anerkannt.