Ab Donnerstag gibt es am Rhein einen Biergarten der Speyerer Schausteller-Familie Barth. Restaurant- und Kneipenbesitzer der Stadt haben mit Bürgermeister Marcus Schaile am Dienstag das Gespräch gesucht. Zufriedenheit sieht anders aus.

Nachdem bekannt wurde, dass das Speyerer Gastro-Unternehmen Barth auf der großen Rheinwiese in Germersheim in Nachbarschaft zur Gaststätte Rhenania einen Biergarten öffnet, wurde in der Stadt