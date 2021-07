Noch ist am Dienstagmorgen nicht viel zu sehen. Doch die Mitarbeiter von Patrick Barth aus Speyer sind bereits dabei, den Biergarten am Rheinvorland wieder aufzubauen. „Voraussichtlich am Freitag werden wir eröffnen“, sagt Patrick Barth. Die Getränke- und die Essensbude stehen bereits, doch diesmal wird der Biergarten gespiegelt aufgebaut. Die Buden stehen jetzt nicht mehr am kleinen Industriehafen, sondern in Richtung der ehemaligen Brückenwache – der Fläche des künftigen Kiosks. Heute soll schon das Podest aufgestellt werden. „Der Rest geht dann ganz schnell“, sagt Routinier Barth.

Nach dem zehnjährigen Hochwasser ist der Rhein noch immer nicht in seinem Bett. Die Uferpromenade ist noch überflutet und überall liegt nach dem Wasserrückgang mitgeführter Sand des Stroms. Die Wiesenfläche ist ebenfalls wenige Zentimeter unter der Oberfläche gut durchfeuchtet. Der Rheinpegel bei Maxau wird bis Freitag wahrscheinlich die 7-Meter-Marke nach unten durchbrechen. Der aktuellen Vorhersage der Hochwasservorhersagezentrale Baden Württemberg zufolge soll der Wasserspiegel des Flusses ab Mittwoch stetig sinken.