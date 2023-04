Der Biergarten von Patrick Barth aus Speyer öffnet diesen Dienstag zur Mittagszeit erneut auf der großen Wiese am Rhein. Damit gibt es die Anlaufstelle für Radfahrer und Fußgänger – aber auch für motorisierte Verkehrsteilnehmer aus der Region zum vierten Mal in Folge. Erstmals wurde im Jahr 2020, nachdem im ersten Corona-Jahr alle Messen und Feste abgesagt worden waren, der Biergarten eröffnet. Die Stadt wollte dem Unternehmen damals helfen. Inzwischen ist daraus ein fester Bestandteil des Angebots in Germersheim geworden, weil der Biergarten gut angenommen wird. Patrick Barth sagt, dass er während der Speyrer Messe schon mehrmals gefragt worden sei, ob in Germersheim wieder geöffnet werde. „Wir haben ein immer größer werdendes Stammpublikum“, sagt der Unternehmer. In diesem Jahr soll es auch wöchentlich wechselnde Gerichte geben. Das sollte zwar schon vergangene Saison so sein, aber wegen der Lieferschwierigkeiten der Küchengeräte musste davon abgesehen werden. Auch Salate seien demnächst im Angebot. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag, 11.30 bis 21.30 Uhr, freitags und samstags von 11.30 bis 22 Uhr und an Sonntagen von 10.30 bis 21.30 Uhr.