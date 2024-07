Das letzte Jahr der zweiten Amtsperiode von Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) ist angebrochen. 2025 stehen Bürgermeisterwahlen in der Kreisstadt an. Schaile will wieder antreten und hat noch mindestens eine offene Baustelle.

Voraussichtlich „kommenden Frühsommer“ werden die Wahlen stattfinden, sagt Bürgermeister Marcus Schaile. Genau stehe das Datum aber noch nicht fest. Und Schaile bestätigt den Wunsch