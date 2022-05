Das Eröffnungswochenende ist vorüber und zumindest am Sonntag waren die Bierbänke sehr gut besetzt. Viele Radfahrer haben den 1. Maifeiertag genutzt, um einen Boxenstopp im Biergarten von Patrick Barth auf der großen Wiese am Rhein einzulegen. Bis Ende der Saison, voraussichtlich Ende September oder Anfang Oktober, werden Gäste bewirtet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 21.30 Uhr. Freitags und samstags hat der Biergarten von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen bewirtet das Team von 10.30 bis 21.30 Uhr.