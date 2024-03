Seit einer Woche wird der Biergarten von Barth Gastro-Catering (Speyer) auf der großen Wiese am Rhein in Germersheim wieder aufgebaut. Noch fehlen unter anderem Sonnenschirme und die Zeltüberdachung. Letztere wird auch „noch etwas auf sich warten lassen“, sagt Patrick Barth. Die „Leute wollen jetzt erstmal in der Sonne sitzen“, die Zeltüberdachung kommt etwas später. In diese beziehungsweise in „die Dekoration für das Zeltdach haben wir in diesem Jahr investiert“, sagt Barth. Bei den Speisen wird es Barth zufolge ein ähnliches Angebot wie im vergangenen Jahr geben. Immer wieder werde es auch Tagesessen geben oder andere Speisen getestet, ob sie bei der Kundschaft ankommen. Geöffnet „wird an Gründonnerstag“, sagt Barth. Dies sei etwas früher als im vergangenen Jahr. Geplant sei wieder, dass der Biergarten bis Mitte September geöffnet hat. Die Öffnungszeiten sind die selben wie im vergangenen Jahr: Montag bis Donnerstag, 11.30 bis 21.30 Uhr, freitags und samstags von 11.30 bis 22 Uhr und an Sonntagen von 10.30 bis 21.30 Uhr.