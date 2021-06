Noch wird letzte Hand angelegt. Der Biergarten von Patrick Barth aus Speyer öffnet am Freitag, 11.30 Uhr, an der Rheinpromenade in Germersheim, nahe der Schiffsanlegestelle. Mitarbeiter des Gastrounternehmers sind derzeit dabei dem Biergarten den letzten Schliff zu geben. „Noch fehlt das Zeltdach, das wird noch geliefert“, sagt Barth, der beim Aufbau mithilft. Geöffnet sein wird der Biergarten täglich von 11.30 Uhr bis 21 oder 22 Uhr. An Sonn- und Feiertagen von 10 bis 21/22 Uhr. Barth verweist auf die geltenden Coronaregeln. Geplant ist, dass der Biergarten wie im vergangenen Jahr auch bis September/Oktober geöffnet haben wird.