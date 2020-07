Ganz im Zeichen der „Rheinland-Pfalz-Rundfahrt“ der Radamateure stand die Gemeinde Bellheim Ende Juli 1973. Dort lag an diesem Tag das Ziel der ersten Halbetappe der Rundfahrt, die von dem Dänen Jan Hoek gewonnen wurde. Die Siegerehrung nahmen Bürgermeister Adam und Brauereidirektor Hage vor. Wie die RHEINPFALZ berichtete, war auch der damalige Nationaltrainer Rudi Altig an diesem Tag in Bellheim zugegen.