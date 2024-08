1250 Jahre musste Bellheim auf dieses Festwochenende warten. Nun ist es soweit. Gefeiert wird die erste urkundliche Erwähnung von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August.

Das Angebot an dem dreitägigen Festwochenende reicht von einem reichhaltigen Bühnenprogramm mit viel Live-Musik über einen Festumzug bis hin zu mittelalterlichen Schwertkämpfen und Ausstellungen. Zu essen und zu trinken gibt es ebenfalls reichlich.

Gefeiert wird laut Festprogramm an 26 Standorten im Altort, im wesentlichen im und am Karree Hauptstraße, Große Kirchstraße, Hintere Straße und Blumenstraße. Entlang der Festmeile sind fünf Bühnen aufgebaut: Die Bühne A steht in der Nähe der VR Bank in der Hinteren Straße und wird vom TV Jahn „bespielt“. Die Bühne B des Kulturvereins steht am Alten Sägewerk Mittelmühle. Das Primo Team hat seine Bühne C bei der Sparkasse an der Ecke Große Kirch-/Hintere Straße aufgebaut. Hier findet freitags, um 17 Uhr auch die Festeröffnung mit Freibier statt. Die Bühne D der Brauerei Park & Bellheimer steht eingangs der Karl-Silbernagel-Straße. Die Landjugend bestreitet das Programm auf der Bühne E, die am Ende eines Seitenastes der Hauptstraße am Oberen Gartenstückerweg steht.

Kinderprogramm

Neben dem Bühnenprogramm wird auch noch einiges mehr geboten: zum Beispiel am „ökumenischen Eck“, wo sich christliche Vereine, Verbände und Einrichtungen präsentieren. Sie verwandeln den Kirchplatz in einen Biergarten. Zudem gibt es ein breites Angebot für Kinder: eine Hüpfburg zum Beispiel, Stelzenlauf, ein kleines Kettenkarussell, Bobbycar-Rennen. Darüber hinaus gibt es hier am Samstag und Sonntag, jeweils von 15 bis 18 Uhr im Außengelände der Kita Kinderschminken und Tattoos, Bewegungsspiele und Dosenwerfen.

Der Höhepunkt wird am Sonntag der Festumzug sein. Von 13 bis 15 Uhr werden laut Programm zahlreiche Vereine, Musikgruppen und historische Gruppierungen durchs Dorf ziehen und „für ein buntes, lebendiges Spektakel sorgen“.

Kulturprogramm

Am Freitag, 23. August, wird beim Kulturverein im Alten Sägewerk Mittelmühle die Ausstellung „ Bellheim im Bild“ eröffnet, die an allen drei Tagen zu besichtigen sein wird. Samstags zeigen die „Pfälzer Schwertlöwen“ mittelalterliche Schwertkämpfe. Zudem erwartet der Kulturverein Besuch aus den USA, 28 Amerikaner aus Illinois und Missouri, Nachfahren von Bellheimern, die vor 200 Jahren ausgewandert sind. Zu Gast sein werden auch Besucher aus dem französischen Partnerort Le Peray und vielleicht auch aus dem polnischen Kozmin, die ebenfalls „mit musikalischen Leckerbissen“ begrüßt werden, aber nicht nur. Sonntags stehen erneut Darbietungen der „Pfälzer Schwertlöwen“ auf dem Programm.

An so ziemlich allen Stationen gibt es zu essen und zu trinken. Das Angebot reicht von regionalen über nationale bis hin zu internationalen Speisen, auch vegetarisch und vegan. Neben den Getränkeklassikern, ausgeschenkt wird unter anderem das eigens von der Brauerei Park & Bellheimer gebraute Festbier, der „Bellheimer Jubiläumssud“, fehlen auch Cocktails nicht. Und für Nachtisch sowie Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt.

Musikprogramm

Gut gestärkt kann man sich dem Programm auf den Bühnen widmen. Auf Bühne A stehen freitags, 19 bis 21 Uhr, „Purple Heart“, 21 bis 24 Uhr Johnny Rieger; samstags, 15 bis 19 Uhr, Newcomer-Nachmittag, 19 bis 21 Uhr, „Boomer’s Paradise“, 21 bis 24 Uhr, „Siegmayer and the Teachers“; sonntags, 11 bis 13 Uhr, Pali. Music, 15 bis 17 Uhr, „Gretchens Pudel“, 17 bis 20 Uhr, „Brunnebutzer Laute(r) Habacher“.

Bühne B: an allen drei Tagen, 17 bis 20 Uhr, Bühnenprogramm mit Live-Musik.

Bühne C: freitags, 17 Uhr, Eröffnung mit Freibier, 17 bis 20 Uhr, DJ Magra – Mixed Music, 20 bis 24 Uhr, „Fine R.I.P.“ mit Pfalzrock; samstags, 15 bis 18 Uhr, DJ Magra – Mixed Music, 18 bis 24 Uhr, „Liquid & Insanity“ im Mix, sonntags, 11 bis 13 Uhr, Frühschoppen mit Schlagermusik, 15 bis 17 Uhr, „Kick the Bucket“, 17 bis 21 Uhr, „The Bombshells“.

Bühne D: freitags, 19 bis 23 Uhr, „From Da Soul“ mit Soul, Rock, Pop, Jazz, Party; samstags, 16 bis 19 Uhr, „Fat Cat“ mit Rock’n’Roll und Rockabilly, 20 bis 24 Uhr, „Rockin feat. Andy Becht“ mit Rock; sonntags, 11 bis 13 Uhr, Harmonika Orchester Bellheim, 15 bis 17 Uhr, Musikverein Bellheim, 18 bis 20 Uhr, „SÜW Doppelbock“.

Bühne E: freitags, 17 bis 20 Uhr, DJ Rob G, 20 bis 24 Uhr, „Die dicken Kinder“, samstags, 15 bis 18 Uhr, DJ Rob G, 18 bis 21 Uhr, „Beatschmid“ mit House Music, 21 bis 24 Uhr, „Jens on Mission“ mit Mixed Music, sonntags, 15 bis 17 Uhr, Moritz Weigel (Accoustic Cover), 18 bis 21 Uhr, „Saftwerk“ mit Deutschrock.

Und wenn jetzt noch Petrus mitspielt ...