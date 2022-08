Am heutigen Freitag startet die 20. Karlsruher Bierbörse im Schlossgarten. Eines der größten Bierfeste in Deutschland präsentiert eine bunte Bierauswahl im Schlossgarten.

Weit über 500 internationale Biersorten vom Fass oder aus der Flasche findet man in diesem Jahr. Seit 2012 findet die Karlsruher Bierbörse im Schlossgarten statt. In dieser Zeit gab es dann auch erstmals die populären „ProBier“-Gläser im 0,1-Liter-Format, mit denen man sich durchprobieren kann.

Die Gläser kann man überall an den Ständen zum Preis von 2,50 Euro kaufen und dann jeweils mit einer Fassbiersorte zum Preis von 1,50 Euro befüllen lassen. Neben regionalen Brauereien bieten etwa Vogel-Bräu, die Welde-Brauerei aus Plankstadt, Sophies Brauhaus aus Stuttgart, Fächer-Bräu und erstmals das Brauhaus Zur Rose aus Ladenburg ihre Biere an. Darüber hinaus gibt es auch wieder unzählige Biere aus Polen, Tschechien, Kroatien, Spanien, Belgien und vielen anderen Ländern auf der Bierbörse.

Traditionell rocken Danny and the boys, Cover up und Mad House und die Time Breakers am Freitag und Samstag die Bierbörse. Auch am Sonntag gibt es ab 14 Uhr nochmals Livemusik.

Info



Der Eintritt zur 20. Karlsruher Bierbörse ist frei. Die Öffnungszeiten sind Freitag 15 bis 1 Uhr, Samstag 15 bis 1 Uhr und Sonntag 11 bis 21 Uhr.