In der Bienwaldschule könnten bald Flüchtlinge aus der Ukraine einziehen. Die Vorbereitungen dazu laufen. Es ist Platz für 70 bis 80 Menschen. „In acht bis zehn Tagen sollten wir soweit sein, dass wir die ersten Flüchtlinge aufnehmen könnten“, sagte Michael Gauly, Baudezernent der Kreisverwaltung, am Montag in der Sitzung des Bauausschusses. Noch diese Woche werden die Räume gestrichen, Elektro-Installationen geprüft und durch Einbrecher zerstörte Fenster ersetzt. Als Schlafraum komme im Moment aufgrund von Brandschutzvorgaben nur das Erdgeschoss in Betracht. Tagsüber könne aber auch das Obergeschoss mitgenutzt werden. Es fehle an Duschcontainern, so Gauly. Da die Nachfrage derzeit deutschlandweit hoch sei, rechnet die Verwaltung mit langen Lieferzeiten. Eine Option sei, dass die Menschen die Sanitäranlagen des Hallenbads Wörth nutzen.

Zunächst werden die geflüchteten Menschen über einen Verteil-Schlüssel an die Gemeinden im Kreis zugeteilt, so Landrat Fritz Brechtel. „Die Kommunen melden täglich Kapazitäten.“ Die Sammelunterkunft in der Bienwaldschule sei eine ergänzende Option. Die Wörther Schule ist seit Juli 2020 geschlossen.