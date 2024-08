Nach wie vor ist die Kerwe das beliebteste Fest im Veranstaltungsreigen der Bienwaldgemeinde Büchelberg. Sie ist immer Treffpunkt für viele Gäste aus nah und fern. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Vom 10. bis 13. August trifft man sich auf dem Festplatz vor der Mehrzweckhalle. Hier sind nicht nur die Schausteller vertreten mit Autoscooter, Karussell und verschiedenen Buden. Auch die örtlichen Vereine bewirten hier die Gäste.

Die Kerwe beginnt mit dem Fassanstich durch die Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner am Samstag, 10. August, 18.30 Uhr. Zur Eröffnung spielt hier die Bienwaldkapelle Büchelberg. In der Kerwe-Bar gibt es später leckere Cocktails. Die Bewirtung am Samstag und Sonntag übernimmt der Tischtennisclub, am Kerwemontag kümmert sich der Sportverein um Speisen und Getränke, und zum Ausklang am Dienstag lädt der Musikverein, ebenfalls ab 11.30 Uhr, ein.

Am Kerwesonntag findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst zum Patronatsfest St. Laurentius in der Pfarrkirche statt. Von 14 bis 17 Uhr ist auch das Heimatmuseum im Laurentiushof geöffnet. Hier wird die Büchelberger Geschichte anschaulich dargestellt und das Leben der früheren Bewohner erlebbar gemacht. Neue Exponate und Themen-Schwerpunkte im Dachgeschoss lohnen einen Besuch. Die örtlichen Vereine bieten eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken.