Die Buslinie 549-221, die die Haltestelle Bienwaldmühle bedient, verkehrt während der am Montag beginnenden zweiwöchigen Herbstferien nicht. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die Bus-Haltestelle an der Bienwaldmühle sollte ursprünglich erst im Jahr 2021 wieder an den Schulbusverkehr angebunden werden. Auf Wunsch vieler Eltern wird die Haltestelle aber bereits seit Schulbeginn im August angefahren. Die Linie 549-221 fährt an allen Schultagen um 7.30 Uhr von der Bienwaldmühle über das Rathaus Scheibenhardt, Neulauterburg bis zur Grundschule in Berg. Rückfahrten werden um 12.05 sowie um 13.05 Uhr in entgegengesetzter Richtung angeboten.