[Aktualisierung, 13.40 Uhr] Wegen eines schweren Unfalls zwischen einem Lkw und einem Auto war die Bienwald-B9 am Freitagvormittag zeitweise gesperrt. An der Einmündung zur B9 wollte die aus Offenburg stammende 22-jährige Fahrerin gegen 11.05 Uhr nach links in Richtung Frankreich abbiegen. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines von links in Fahrtrichtung Kandel fahrenden Lkw. Trotz sofortiger Bremsung konnte der Lkw-Fahrer laut Polizei die Kollision nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der Offenburgerin auf die Gegenfahrbahn geschleudert und die Fahrerin verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst und die Feuerwehren Büchelberg und Wörth aus dem Fahrzeug gerettet. Für die Versorgung der 22-Jährigen war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Bienwald-B9 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro.