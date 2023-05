[Aktualisierung: 22. Mai, 11.30 Uhr] Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Bienwald-B9 zwischen den Einmündungen der K15 und der K18. Ein Unfallopfer ist wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Gegen 16.45 Uhr war ein 38-jähriger VW-Fahrer vom Grenzübergang in Richtung Langenberg unterwegs. Dabei sei der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen, so die Polizei. Dort stieß er frontal mit dem Fiat einer entgegenkommenden 61-jährigen Frau aus Frankreich zusammen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.

Der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 55.000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die B9 war bis um 20. 30 Uhr voll gesperrt.

Polizei, Rettungsdienst und der Notarzt aus Kandel waren vor Ort. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Büchelberg waren die Wehren Wörth, Schaidt und Scheibenhardt an die an die Einsatzstelle alarmiert worden und unterstützten mit ersten Absperrmaßnahmen. Später übernahm die Bereitschaft des Landesbetriebs Mobilität, Straßenmeisterei Kandel.