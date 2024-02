Ein Imker fand am Mittwoch gegen 15 Uhr in Hatzenbühl auf dem Wiesengrund einen umgekippten Bienenstock vor. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Bienenstock entweder mutwillig in der Nacht zerstört wurde oder versehentlich durch Kinder umkippte, die am Vorabend dort gespielt haben sollen, informierte die Polizei. Der Schaden dürfte etwa 600 Euro betragen. „Viel schwerer wiegt der Verlust von ca. 10.000 verendeten Bienen“, schreibt die wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelnde Polizei. Diese bittet um Hinweise unter Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.