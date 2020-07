Von Bienen in ihrer Schlafzimmerdecke überrascht wurde ein älteres Ehepaar am Donnerstagabend. Die Tierchen lösten einen größeren Einsatz aus: Drei Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr waren vor Ort.

Als die Hausbesitzerin einen vermeintlichen Fleck an der Decke entfernen wollte, entpuppte dieser sich als Loch, aus dem sofort einige Bienen herausflogen, berichtet die Polizei Wörth. Diese hatte die Frau angerufen und um Hilfe gebeten, nachdem sie das Nest entdeckt und das Zimmer abgesperrt hatte. Die Frau wurde von den Bienen in die Wange gestochen, ihr Mann in die Lippe.

Zwiebelsaft hilft gegen Stiche

Der Polizist am Hörer habe vorsorglich den Rettungsdienst gerufen, der mit drei Fahrzeugen angerückt sei. Während ihr Mann mit angeschwollener Lippe im Krankenhaus war, half sich die Frau laut Polizei mit Zwiebelsaft, einem Hausmittel gegen Bienen- und Wespenstiche. Ein Feuerwehrmann, der zufällig an dem Anwesen vorbei gekommen sei, habe seine Kollegen verständigt. Die Wehr rückte mit einem Auto an.

Letztlich haben die Anwesenden laut Polizei das Nest entfernt und das Loch im Schlafzimmer aufgefüllt. In dem Zimmer habe heute Nacht erstmal niemand geschlafen.