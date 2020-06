KREIS GERMERSHEIM. Viele Ferienfreizeiten sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Evangelische Jugend bereitet indes bereits ein Angebot für Kinder und Jugendliche für die Herbstferien vor.

Pfalzweit bieten Jugendzentralen, Jugendpfarrämter und Kirchengemeinden vor Ort Workshops, Ausflüge und Betreuung in den Sommerferien unter den Auflagen der Corona-Verordnungen des Landes an. Während die Ferienspielaktion in Maximiliansau im August bereits ausgebucht, gibt es noch freie Plätze für die Aktion der Evangelischen Jugendzentrale in Germersheim in den Herbstferien: Vom 12. bis 16. Oktober erwartet Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im protestantischen Gemeindehaus jede Menge Action, Spiele, Workshops und spannende Geschichten aus der Bibel.

Im Raum Südliche Weinstraße und Speyer gibt es für einige Angebote in den Sommerferien noch freie Plätze. Übersicht aller Freizeiten und Anmeldung unter: www.ejpfalz.de/veranstaltungen/freizeiten