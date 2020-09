Die Frage, ob das zu erweiternde Gefahrstofflager im US-Depot Lingenfeld eine Immissionschutzrechtliche Genehmigung benötigt oder nicht, wurde am Montagmittag nicht geklärt. Abgewiesen wurde vom Neustadter Verwaltungsgerichts hingegen die Feststellungsklage von Dietmar Bytzek, dem Vorsitzenden der Bürgerinitiative „Kein Gefahrstofflager“. Er wollte juristisch geklärt wissen, dass die Kreisverwaltung ein immissionschutzrechtliches Verfahren für die Erweiterung des Gefahrstofflagers von 70 auf 1900 Tonnen hätte auf den Weg bringen müssen. Doch als Nachbar und nicht am Verfahren beteiligter, darf er aus Sicht der Kammer nicht klagen. Denn am Genehmigungsverfahren beteiligt sind letztlich nur der Antragsteller für die Erweiterung und die Genehmigungsbehörde, hier die Kreisverwaltung Germersheim.

Damit hat die Bürgerinitiative bereits den zweiten Prozess verloren. Gegen eine von der Kreisverwaltung Germersheim „ohne Bürgerbeteiligung“ erfolgte Genehmigung im Jahr 2012 für das 70 Tonnen-Lager, das nun erweitert werden soll, hatte die BI geklagt und im Januar verloren. Das Verwaltungsgericht Neustadt hatte damals geurteilt: Die 2012 von der Kreisverwaltung Germersheim erteilte Genehmigung des Gefahrstofflagers im Gebäude 7915 im US-Depot ist zu Recht erfolgt.