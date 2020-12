Der Eilantrag des Vorsitzenden der Bürgerinitiative „Kein Gefahrgutlager“, Dietmar Bytzek, gegen die von der SGD Süd erteilte Zustimmung zur Erweiterung des Gefahrstofflagers im US-Depots wurde von der 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt abgelehnt. Das teilt das Verwaltungsgericht in einer Pressemitteilung mit.

Die Aufsichtsbehörde (SGD Süd) in Neustadt hat für das geplante Gefahrstofflager auf dem Gelände des US-Depots zu Beginn des Jahres ein bauaufsichtliches Zustimmungsverfahren nach der Landesbauordnung eingeleitet und auf Grundlage dieser Prüfung den Vereinigten Staaten von Amerika (vertreten durch die Bundesrepublik Deutschland) die Zustimmung zu dem geplanten Lager erteilt. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach einem Beschluss der 4. Kammer des Neustadter Verwaltungsgerichts im Januar dieses Jahres nicht erforderlich. Das Gefahrstofflager soll von 70 auf 1900 Tonnen erweitert werden.

Nachteile für Haus befürchtet

Gegen die Zustimmung legte Bytzek nach Angaben der 4. Kammer am 21. September dieses Jahres Widerspruch ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung. Er befürchtet nachteilige Auswirkungen auf sein Wohngrundstück, das zirka 1450 Meter von dem Lagergebäude entfernt liegt. Nach Ansicht Bytzeks werden in dem Lager „giftige“ und „sehr giftige“ Stoffe gelagert, wobei für ihn als Bürger nicht nachvollziehbar sei, welche Stoffe genau gelagert werden. Zudem sei bei Eintritt eines Störfalles oder eines militärischen oder terroristischen Anschlags auf das U.S. Army Depot mit dem Austreten giftiger Gase zu rechnen. Das Gefahrgutlager müsse einen viel größeren Abstand zu seinem Wohnhaus einhalten.

Nachdem sein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung durch die Behörde im September von der 4. Kammer des Gerichts abgelehnt worden war, hat Bytzek am 9. November beim Verwaltungsgericht um gerichtlichen Eilrechtsschutz nachgesucht. Das Gericht kommt nun im Beschluss vom 9. Dezember zum Ergebnis, dass der Eilrechtsschutzantrag unzulässig ist, weil der Antragsteller nicht antragsbefugt ist. „Er könne nämlich nicht geltend machen, durch die Zustimmungsentscheidung der SGD Süd in eigenen Rechten verletzt zu sein“, heißt es in der Mitteilung. Aufgrund der enormen Distanz seines Wohnhauses zu dem Lager sei nicht ersichtlich, dass von der Nutzung der Halle als Lager für Gefahrstoffe im „Normalbetrieb“ schädliche Umwelteinwirkungen und damit möglicherweise auch Beeinträchtigungen seiner Wohnnutzung ausgingen. Vom Lagergebäude gehen nach Auffassung des Gerichts kein Lärm oder andere bodenrechtlich relevante Beeinträchtigungen aus, die der BI-Vorsitzende in einer Distanz von fast 1,5 Kilometer noch wahrnehmen könnte.

Keine atypisch hohe Gefahr

Das Risiko eines Störfalls sei zwar in die Entscheidung mit einzubeziehen. Hier sei aber kein atypisch hohes Gefahrenpotenzial der Anlage oder ein besonderes Störfallrisiko ersichtlich. Auch von der zugelassenen Gefahrstofflagerung gehe insgesamt kein atypisch hohes Gefahrenpotential aus, das es von einem zivilen, in einem Gewerbe-, Industrie- oder Sondergebiet grundsätzlich zulässigen entsprechenden Lager qualitativ unterscheide. Bei den eingelagerten Stoffen handele es sich um giftige, ätzende und brennbare Stoffe, die in Produkten, wie insbesondere Schmierstoffen, Batterien, Frostschutz- und Enteisungsmitteln gebunden seien.

Keine erhöhte Anschlagsgefahr

In Bezug auf die vom Antragsteller geltend gemachte Gefahr eines Störfalls durch einen Angriff von außen sei die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit solcher Anschläge auf das Gefahrgutlager entscheidend. Auch diesbezüglich sei kein atypisch hohes Gefahrenpotenzial ersichtlich. Ein von außen kommender Sabotageakt werde so gut wie möglich durch hohe Sicherheitsvorkehrungen ausgeschlossen (gesicherte Einfriedung, Bewachung des Geländes, kontrollierter Zugang durch wenige Tore). Anhaltspunkte für eine erhöhte Anschlagsgefahr gerade auf diesen Standort gebe es nicht.

Binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses kann der Vorsitzende der BI Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz einreichen.

Info

VG Neustadt/Wstr. Beschluss vom 9. Dezember 2020 – 4 L 988/20.NW.