Die Bezirkssynode im protestantischen Kirchenbezirk hat Pfarrer Andreas Pfautsch (Wörth-Hagenbach) zum Senior (Stellvertreter des Dekans) gewählt. Die Synode ist das „Parlament“ der 30.000 Protestanten des Kirchenbezirkes, zu dem jede der 16 Gemeinden Vertreter entsendet. Die Synode besteht aus 78 Synodalen.

In ihrer konstituierende Sitzung hat die Synode Jürgen Nelson (Maximiliansau) zum Vorsitzenden gewählt und Pfarrerin Ariane Guttzeit (Maximiliansau) zur stellvertretenden Vorsitzenden. Diese und Pfautsch sind damit zugleich Mitglieder des Bezirkskirchenrats, der die Geschäfte des Kirchenbezirkes zwischen den Synoden führt. In die Bezirkssynode berufen wurden weiter Wolfgang Heilmann (Kandel) und Jürgen Schaaf (Lustadt). Des Weiteren wurden in den Bezirkskirchenrat folgende drei weltliche Mitglieder gewählt: Ute Heintz (Schwegenheim), Jürgen Schaaf (Lustadt), Karlheinz Saltzer (Germersheim). Als stellvertretende Mitglieder des Bezirkskirchenrats wurden gewählt: Pfarrerin Melanie Dietrich (Germersheim), Pfarrer Martin Müller (Germersheim), Pfarrer Dirk Meyer (Sondernheim), Jens Weber (Jockgrim), Johannes Schneider (Lustadt), Peter Dieterich (Hagenbach), Martin Lubenow (Sondernheim).

Die nächste Bezirkssynode tagt am 21. Mai in der Georgskirche in Kandel. Dann werden die Landessynodalen des Kirchenbezirks gewählt. Auch der neue Dekan im Kirchenbezirk soll dann gewählt werden. Die Stelle des Dekans ist nach dem Weggang von Claus Müller seit Anfang März vakant.