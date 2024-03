Der Landkreis will zügig eine Bezahlkarte für Geflüchtete einführen und sich dem Vorgehen des Landes Rheinland-Pfalz anschließen. Das sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) am Montag im Kreisausschuss. Dabei gehe es um die Einführung einer guthabenbasierten Debitkarte, die die bargeldlose Zahlung zum Beispiel im Einzelhandel ermöglichen soll. Über die Höhe des Betrags, den die Geflüchteten weiterhin in bar ausgezahlt bekommen, werde noch diskutiert, sagte der Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU). Das Vergabeverfahren des Landes solle bis August abgeschlossen sein. „Sollte uns das zu lange dauern“ würde man erneut beraten, ob man einen eigenen Weg gehen wolle. Dies müsse dann aber mit den benachbarten Gebietskörperschaften abgesprochen sein, so Buttweiler. Der Kreistag wird am 18. März über das Thema entscheiden. Für den Kreis Germersheim hatte ein entsprechender Antrag der FDP-Fraktion Ende Januar den Stein ins Rollen gebracht. Inzwischen haben Land und Bund jedoch eigene Pläne vorgelegt.