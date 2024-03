Flüchtlinge sollen im Kreis Germersheim eine guthabenbasierte Bezahlkarte ohne Kontobindung erhalten.

Das beschloss der Kreistag einstimmig. Damit reagierte das Gremium auf bundes- und landesweite Regelungen, die bargeldlose Zahlungen im Einzelhandel und Bargeldabhebung an Geldautomaten ermöglichen sollen. Wobei die Höhe des monatlichen abhebbaren Barbetrages entsprechend der bundes- und landesweiten Vorgaben noch festzulegen sei. Nicht vorgesehen sind laut Sitzungsvorlage ein Einsatz der Bezahlkarte im Ausland, Karte-zu-Karte-Überweisungen und sonstige Überweisungen im In- und Ausland. Der Landkreis Germersheim beteiligt sich an dem vom Land auf Basis des bundesweiten Vergabeverfahrens zu beschaffenden Bezahlkartensystem. Sollte bis August 2024 seitens der Landesregierung keine Regelung vorgelegt worden sein, will sich der Kreistag erneut mit dem Thema befassen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Demnach werden die Kosten für die Einführung und Unterhaltung des Bezahlkartensystems gemeinsam vom Kreis Germersheim, den Verbandsgemeinden und den verbandsfreien Gemeinden getragen. Über den Kostenverteilungsschlüssel soll in der Kreisausschusssitzung am 29. April diskutiert werden.

Christian Völker (FDP) sagte, dass seine Partei den Antrag für die Bezahlkarte bereits Ende Januar eingebracht hat. Seitdem sei viel passiert.