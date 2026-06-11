Nicki Beyerle wurde bei der Mitgliederversammlung für weitere zwei Jahre als Leiter der Handballabteilung des TV Wörth gewählt.

Eigentlich wollte Helmut Wesper als Leiter der Handballabteilung des TV Wörth schon 2024 zurücktreten, aber es fand sich zunächst kein Nachfolger. Letztes Jahr war Nicki Beyerle – zuvor Stellvertreter – bereit, dieses Amt zu übernehmen. Jetzt wurde er in der Jahreshauptversammlung einstimmig für weitere zwei Jahre als Handball-Abteilungsleiter gewählt.

In seinem Bericht erwähnte Beyerle die weiterhin steigende Mitgliederzahl bei jetzt 621. Erfreulich sei auch die Anmeldung von über 70 Mannschaften für das traditionelle Jugendturnier, das dieses Jahr vom 21. bis 23. August ausgetragen wird. Bei den Schiedsrichtern der Abteilung konnte er auf sechs Young Referees, vier Jungschiris und drei „Alte Hasen“ verweisen. Dabei hob er besonders den seit über 50 Jahren pfeifenden Volker Pfister hervor, der in der abgelaufenen Saison 112 Spiele geleitet hat. Nach über 30 Jahren als Schiri dankte er dem jetzt ausscheidenden Axel Kischko.

Die Spielleiterin der weiblichen Jugend, Julia Wesper sprach die große Nachfrage bei den Minis an, wo eine Warteliste besteht und die vermehrte Anzahl an Jugendmannschaften. In der weiblichen C-Jugend wird es zusätzlich auch eine LSG (Leistungsspielgemeinschaft) mit Tobias Job als Trainer geben. Für die männliche C- und B-Jugend wird ein Talenttraining mit Jakob Chrust (Aktiver Spieler bei der TSG Haßloch) angeboten.

Der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft Frank Mohrmann – jetzt Norman Schmalz – schlug der Versammlung vor, mehrere verschiedene Arbeitskreise zu bilden, um die Vorstandschaft zu unterstützen und zu entlasten. Er selbst bleibt als Schriftführer im Vorstand.

Der Vorstand

Abteilungsleiter: Nicki Beyerle, Stellvertreterin Julia Wesper, Spielleiter Männer: Norman Schmalz, Spieltechnik: Ralf Breitinger, Finanzen und Wirtschaft: Evi Breitinger, Schriftführer Frank Mohrmann, Jugendleiter männliche Jugend (D- bis B-Jugend) Charles Jackson, Jugendleiterin weibliche Jugend Julia Wesper mit Unterstützung von Dani Barmo, Beisitzerin: Alena Geißer, Kassenprüfer: Daniel Fuhrmann und Marc Wiese