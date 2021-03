Etwa 30 Gemeinden sind es allein in diesem Jahr: Dauerbürgermeisterkandidat Samuel Speitelsbach aus Ravenstein hat nun auch in Philippsburg seinen Ring in den Hut geworfen oder besser seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus eingereicht. Bei den Bürgermeisterwahlen in Kraichtal ist er am vergangenen Sonntag mit 0,4 Prozent gescheitert. Er ist damit der zweite Bewerber für die Wahl am 2. Mai. Bislang bewirbt sich Amtsinhaber Stefan Martus um eine weitere Amtszeit. Es wäre seine dritte.