Der Bewegungstag des Landes Rheinland-Pfalz am 14. November fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das teilt die Bewegungsmanagerin des Landkreises Germersheim, Nadja Schaile-Müller, auf Nachfrage mit. Das Land und der Sportbund wollen natürlich, dass sich die Rheinland-Pfälzer dennoch in den nächsten Wochen und Monaten bewegen. Dies jedoch nicht in den vertrauten Gruppen, sondern individuell alleine, zu zweit oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand angehören. Informationen wie die Bewegungsaktionen aussehen können werden auf der Webseite http://www.land-in-bewegung.rlp.de nachzulesen sein – wie auch die Aktion #Bewegungssteine.

Zudem möchten die Organisatoren dazu motivieren, YouTube-Videos mit unterschiedlichen Bewegungsübungen aufzunehmen und diese an die Projektkoordination zu schicken. Die Videos sollen ebenfalls auf der Webseite veröffentlicht werden.