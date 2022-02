Ein Mann betrat am Sonntag gegen 21.35 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle In der Fellach in Bellheim und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dem Täter ein geringer Bargeldbetrag ausgehändigt wurde, flüchtete er laut Polizeibericht in Richtung Waldstückerring. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung des Täters. Dieser wird wie folgt beschrieben: etwa 23 Jahre alt, braune Augen, er trug eine graue Kapuzenjacke, schwarze Turnschuhe, schwarze Handschuhe und eine medizinische Maske. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail: kilandau@polizei.rlp.de.