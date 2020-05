Zu einem Raubüberfall kam es am Sonntag in der Richard-Wagner-Straße in Bellheim. Gegen 11.10 Uhr betrat ein Mann kurz nach Filialschließung eine Bäckerei und forderte mit vorgehaltener Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Angestellte dem Täter einige hundert Euro übergeben hatten, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Ortsmitte, teilte die Polizei mit.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, etwa 20 bis 30 Jahre alt. Der Mann trug bei der Tat eine dunkle Baseballmütze, schwarze Jacke, dunkle Hose und einen Mund-Nasenschutz aus schwarzem Stoff. Er sprach deutsch mit pfälzischem Dialekt.

Wer kann Angaben machen insbesondere zu Personen, auf die diese Beschreibung zutrifft? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail: kilandau@polizei.rlp.de.