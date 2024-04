Während sich am Samstag gegen 23 Uhr mehrere Jugendliche beim Sportplatz in Neuburg aufhielten, sollen zwei vermummte Personen dazugekommen sein. Einer der beiden hat die Jugendlichen laut Polizeibericht mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht, einmal in die Luft geschossen und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Zwischenzeitlich soll der zweite Täter ein dortiges Firmengelände betreten und nach Wertgegenständen gesucht haben. Da weder auf dem Firmengelände noch bei den Jugendlichen Wertgegenstände aufzufinden waren, fuhren die Täter mit einem Auto davon. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden, E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de, Telefon 07271 92210.