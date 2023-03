Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Vom Kindergartenniveau zum Schwurgericht“, fasste der Vorsitzende Richter Jörg Bork am Donnerstag, 23. Juli, einen Prozess über sechs Verhandlungstage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zusammen. Am Ende der Beweisaufnahme folgte das Gericht dem Plädoyer von Staatsanwältin Melanie Reiser, die den Vorwurf des versuchten Totschlags so nicht mehr als erwiesen ansah.

So lautete das Urteil der Großen Strafkammer für den 26-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Germersheim: Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung wegen