Am Wochenende musste ein Patient aus der Südpfalz mit dem Rettungshubschrauber in den Schwarzwald gebracht werden, weil in der Region kein Intensivbett mehr frei war. Ein Hintergrund ist das sogenannten Kleeblatt-Prinzip, demzufolge sich die Bundesländer bei Engpässen gegenseitig aushelfen, erläutert Jürgen See, Geschäftsführer der DRK Rettungsleitstelle in Landau.

