Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung verursachte ein 60-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstagabend in Forst einen Unfall. Gegen 19 Uhr streifte der Mann beim Ausparken aus der Parklücke eines Einkaufsmarktes in der Bruchsaler Straße einen geparkten VW. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 60-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest war aufgrund seines Zustandes vor Ort nicht möglich. Darum musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 4000 Euro. Der 60-Jährige wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, sein Führerschein wurde einbehalten, teilt die Polizei mit.