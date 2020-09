Ein betrunkener 28-jähriger Pkw-Fahrer hat am Sonntagabend gleich zwei Verkehrsunfälle in der Weststadt verursacht. Der Mann war gegen 19:20 Uhr auf der Leopoldstraße unterwegs. Zwischen der Sophien- und Amalienstraße prallte er vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und wenige Meter danach auf ein weiteres geparktes Fahrzeug. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Da beide Unfälle von Zeugen beobachtet wurden, konnte der Mann schnell von der Polizei gefunden werden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille, weshalb der Mann auf das Polizeirevier gebracht wurde.