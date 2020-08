Ein 53-jähriger Mann lag am Mittwoch offenbar stark betrunken in einem Treppenhaus, wo ihn ein Zeuge entdeckte und die Rettungskräfte alarmierte. Als er mit einer Trage ins Rettungsfahrzeug getragen werden sollte, schlug er einen 24-jährigen Rettungssanitäter plötzlich mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser leichte Verletzungen erlitt. Nachdem die medizinische Erstversorgung abgeschlossen war, wurde der ältere Mann in Gewahrsam genommen.