Ein betrunkener Fahrradfahrer hat in Germersheim einen Sturz erlitten, meldet die Polizei. Der 88 Jahre alte Mann lag am späten Freitagnachmittag neben seinem Pedelec, laut Polizei befand sich neben ihm eine fast leere Schnapsflasche. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17 Uhr im Bereich der Gottfried-Tulla-Straße. Der Mann wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei nahm ihm eine Blutprobe ab. Am Pedelec entstand Sachschaden.