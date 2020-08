Leichte Verletzungen erlitt am späten Donnerstagabend ein stark alkoholisierter Radfahrer in Karlsruhe, als er gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Der 64-jährige Mann fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Fahrrad in der Daxlander Straße in Grünwinkel und wollte an der Straßenbahnhaltestelle „Stadtwerke“ die Schienen überqueren. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung übersah er das Verkehrsschild „Achtung Straßenbahn“, woraufhin er mit dem Schild kollidierte und hierdurch zu Boden stürzte. Dabei erlitt der 64-Jährige leichte Verletzungen. Ein Sachschaden entstand nicht. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein zuvor von der ebenfalls informierten Polizei bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 64-Jährigen einen Wert von knapp über 2,2 Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an.