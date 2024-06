Ein 38-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend kurz nach 21 Uhr auf der Hauptstraße in Neuburg mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Vor Ort konnte laut Polizei die Unfallursache schnell ermittelt werden: Der Radfahrer wies einen Atemalkoholwert von mehr als 2,5 Promille auf. Zuvor hatte ein unbeteiligter Zeuge bereits beobachtet, wie der Mann schwankend mit seinem Rad umherfuhr und schließlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Autofahrer konnte dem Radfahrer nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5200 Euro. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, muss sich der 38-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.