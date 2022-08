Ein betrunkener Radfahrer hat am Mittwochabend einen Unfall verursacht. 1,58 Promille lautet das Ergebnis des Alkoholtests, den die Polizei gegen 20.30 Uhr in Germersheim bei dem 47-jährigen Radfahrer durchführte. Zuvor hatte der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidiert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Radfahrer erlitt bei dem Sturz Schürfwunden, musste jedoch nicht weiter medizinisch versorgt werden, teilt die Polizei mit. Auf der Dienststelle wurde dem Mann dann eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.