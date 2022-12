Ein betrunkener Radfahrer kollidierte mit einem Auto, das nach links abbiegen wollte. Der 60-jährige Radfahrer fuhr am Dienstag gegen 17:35 Uhr auf der Friedhofstraße hinter einem Auto her. Als der Wagen nach links in den Weidenweg abbiegen wollte und seine Fahrt verlangsamte, überholte der Radfahrer den Wagen links. Hier kam es bei dem Abbiegevorgang zur Kollision mit dem Radfahrer. In der Folge stürzte der 60-Jährige und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme wurden bei dem Radfahrer Anzeichen auf Alkoholgenuss festgestellt. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,1 Promille.