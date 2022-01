Mit über 1,5 Promille ist am Freitagabend ein 36 Jahre alter Autofahrer in Oberderdingen mit einer Hauswand kollidiert. Gegen 17:25 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf der Brettener Straße aus Richtung Bretten kommend stadteinwärts. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung gerät er nach links von der Fahrbahn ab und prallt in der Folge gegen eine Hauswand. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Schaden an der Hauswand kann bis dato nicht beziffert werden, wird aber auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der 36-Jährige hingegen musste die Beamten für eine Blutprobe mit auf das Revier begleiten. Sein Führerschein wurde erst einmal einbehalten.