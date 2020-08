Ein erheblich alkoholisierter Mann rief am Donnerstagmittag gegen 13.10 Uhr in Blankenloch die Polizei auf den Plan, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Nachdem der Mann in Streit mit seinem Bruder geraten war, hantierte er mit einem Küchenmesser. Die Polizei wurde alarmiert. Schließlich konnten mehrere Streifenbesatzungen den 54-jährigen Mann festnehmen, als er gerade sein Haus verlassen wollte. Er leistete keinen Widerstand und wurde vorerst in einer psychiatrische Klinik untergebracht. Die gefährliche Situation ging glimpflich aus, denn verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.