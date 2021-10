Weil er nicht mehr geradeaus fahren konnte, war ein 40-jähriger Autofahrer in Schlangenlinien auf der B9 unterwegs. Das wiederum fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf, die am Samstagabend gegen 21 Uhr in selber Richtung unterwegs waren und informierten die Polizei. Das Auto in Fahrtrichtung Speyer wurde von den Germersheimer Polizisten dann auf Höhe Dudenhofen gestoppt und der Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgenuss fest. Der Atemalkoholtest erbrachte 1,91 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem 40-Jährigen dann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wird er sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de melden.