Am Montag geriet ein ehemaliges Paar so schlimm in Streit, dass der 43-jähriger Mann seiner Ex-Ehefrau mit einer Bierdose gegen den Kopf schlug und ihre Oberbekleidung zerriss. Die Tat passierte auf einem Firmengelände in Waghäusel. Aufmerksame Zeugen eilten der Frau zu Hilfe und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er setzte sich derart zur Wehr, dass ihm einer der Zeugen ins Gesicht schlug, um ihn zur Räson zu bringen. Gegen diesen Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Einer der Zeugen hatte gesehen, dass der offenbar alkoholisierte und unter dem Einfluss von Medikamenten stehende Beschuldigte zuvor mehrfach mit seinem Auto über den Firmenparkplatz gefahren war. Der 43-jährige muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.