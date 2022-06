Da eine Straßenbahnschaffnerin am Mittwoch, gegen 22.18 Uhr an der Haltestelle Moltkestraße niemanden im direkten Sichtbereich sah, fuhr sie mit ihrer Bahn der Linie 2 an. Ein 58-Jähriger Mann, der an der Haltestelle ausgestiegen war, geriet dabei, vermutlich wegen starker Alkoholisierung, mit der Bahn in Kontakt. Zwar leitete die Fahrerin unverzüglich eine Notbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Fußgänger zwischen der erhöhten Bordsteinkante der Haltestelle und der ausrollenden Bahn zu Fall kam und teilweise eingeklemmt wurde. Zwar konnte der Mann von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde aber bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er in das nahe gelegene Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 0721 944840 zu melden.